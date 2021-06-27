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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Yerelden Evrensele' eseriyle sanatseverlerle buluştu

MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Yerelden Evrensele' eseriyle sanatseverlerle buluştu

MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Yerelden Evrensele" eseriyle sanatseverlerle buluştu - Sanatseverlerden görüntüler - Konserden görüntüler - Solistlerden görüntüler - Orkestra, bale ve koro sanatçılarının gösterimi Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Yerelden Evrensele" eseriyle sanatseverlerle buluştuMERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) opera, bale, orkestra ve koro sanatçılarının birlikte hazırladığı "Yerelden Evrensele" anlatımlı konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.Mezitli Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan, rejisörlüğünü Volkan Ersoy, rejisör yardımcılığını MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer üstlendi.MDOB sanatçıları soprano Saliha Aktaş, mezzo soprano Özlem Pamuk, tenor Bülent Bezdüz, bariton Mehmet Ali Tutar ve bas Serkan Sevinç solist olarak sahne aldı.Anlatıcılığını Talat Tolga Erden'in yaptığı konserde, dünyaca ünlü Wolfgang Amadeus Mozart, Neşet Ertaş, Ahmet Adnan Saygun, George Bizet, Giacomo Puccini, Charles Gounod, Gioacchino Rossini, Ulvi Cemal Erkin, Agustine Lara, Luigi Denza, Requiem'in eserleri ile bazı anonim türkü ve aryalar seslendirildi.Konserde MDOB orkestrası ve korosu ile opera ve bale sanatçıları da sahneye çıktı.Yaklaşık bir saat süren konser, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Bariton Sopra Anonim 

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