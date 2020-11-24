Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
MERSİN - MDOB 'Bir Mozart Profili' konseriyle sanatseverlerle buluştu

MERSİN - MDOB 'Bir Mozart Profili' konseriyle sanatseverlerle buluştu

MERSİN - MDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluştu - Bariton Cengiz Sayun'un seslendirdiği aryalar - Piyano sanatçısı Nezih Seçkin'in sahne performansıMDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluştuMERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen konserde bariton Cengiz Sayun sahneye çıktı. Sanatçıya piyanoda Nezih Seçkin eşlik etti. Mozart'ın seçme aryalarının seslendirildiği konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Konserde, sosyal mesafeye göre oturma düzeni yapıldı, hijyen ve maske kurallarına özen gösterildi.

Bariton Forma 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement