MERSİN - MDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluştu - Bariton Cengiz Sayun'un seslendirdiği aryalar - Piyano sanatçısı Nezih Seçkin'in sahne performansıMDOB "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerle buluştuMERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Bir Mozart Profili" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen konserde bariton Cengiz Sayun sahneye çıktı. Sanatçıya piyanoda Nezih Seçkin eşlik etti. Mozart'ın seçme aryalarının seslendirildiği konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Konserde, sosyal mesafeye göre oturma düzeni yapıldı, hijyen ve maske kurallarına özen gösterildi.
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