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Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını sürüyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını sürüyor

Orman yangınından görüntüler

Bild Yangın Altın Orman Yangını Trol 

-Söndürme çalışmalarından görüntüler
-Ekiplerin söndürme çalışmaları
-Alevler

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Aydıncık ilçesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangını büyüyerek devam ederken, Bozyazı ilçesindeki yangının ise kontrol altına alındığı bildirildi.
Aydıncık ilçesindeki yangın, 15 Temmuz tarihinde meydana gelen ve 2 süren orman yangınının yaşandığı aynı bölge olan Pembecik Mahallesi'nde çıktı. Gülnar-Aydıncık arasındaki bölgede çıkan yangına, gün boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle genişleyerek gece de devam etti. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Yangın dolayısıyla yüzlerce hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.
Bozyazı'nın Narince ile Kömürler mahallerinin bulunduğu bölgede çıkan orman yangının ise kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Buradaki söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği ifade edildi.
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