Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Hafif zihinsel engelli çocuklar karın keyfini çıkardı

MERSİN - Hafif zihinsel engelli çocuklar karın keyfini çıkardı

- Kar oynayan çocuklar - Halay çeken çocuklar - Etkinliğe katılan Furkan Tekin'in konuşması - Psikolog Ezgi Dülger'in konuşması - Çocuklara sucuk ekmek ikramı yapılması Mersin 'de hafif zihinsel engelli çocuklar karın keyfini çıkardıMERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince hafif zihinsel engelli çocuklara kar sürprizi yapıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri Tarsus ilçesindeki Karboğazı'nda düzenlediği etkinlikte hafif zihinsel engeli bulunan çocukları karla buluşturdu.Aile ve uzman eğitmelerin eşliğinde karın keyfini çıkaran çocuklar, kardan adam yapıp, oyunlar oynadı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda hizmet veren Psikolog Ezgi Dülger, salgın sürecinde evde kalan özel çocukların çok sıkıldığını ve bu tür faaliyetlerle sosyalleştiklerini belirterek, "Çocuklarımıza biraz nefes aldırmak ve farklı bir etkinlik yaptırmak amacıyla buraya getirdik. Çok eğlendiler ve mutlu oldular." ifadesini kullandı.Etkinliğe katılan Furkan Tekin ise karda çok eğlenceli vakit geçirdiğini vurguladı.Çocuklarıyla etkinlikte bulunan aileler de bu tür organizasyonların çocuklarına iyi geldiğini bildirdi.

Engelli Çocuk Zihinsel Engelli Çocuklar Efes Kardan Adam Kar Sürprizi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı