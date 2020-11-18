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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzede 'Romantik Dönem Bestecileri' konseri verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzede 'Romantik Dönem Bestecileri' konseri verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzede "Romantik Dönem Bestecileri" konseri verdi - Salondaki sanatseverler - Solistler Işıl Azaz, Gülin Dönmez, İpek İncekaş, Hakan Bölükbaşı ve Andrei Yevtushenko'nun eserleri seslendirmesi - Anlatıcı Ayşin Alev Lal'ın konuşması - Piyanist Julia Berk'in performansı Mersin Devlet Opera ve Balesi müzede "Romantik Dönem Bestecileri" konseri verdiMERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Romantik Dönem Bestecileri" konserini Mersin Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri çerçevesinde düzenlendi.
Maske kontrolünden geçirilerek içeri alınan dinleyicilerin ateşleri ölçüldü.Konserin solistliğini Işıl Aza, Gülin Dönmez, İpek İncekaş, Hakan Bölükbaşı ve Andrei Yevtushenko yaptı.Anlatıcılığını Ayşin Alev Lal'in üstlendiği konserde, sanatçılara Julia Berk de piyanosuyla eşlik etti.Yaklaşık bir saat süren etkinlikte çeşitli aryalar ve türkülerden oluşan dinletiler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Konser, dinleyicilerden alkış aldı.

Koronavirüs Etiler Forma Trol 

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