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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin Devlet Opera ve Balesi, gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı

Mersin Devlet Opera ve Balesi, gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı

- Sanatseverlerden görüntüler - Konserden görüntüler - Solist Simge Büyükedes, Sevinç Demirbağ, Hale Soner Kekeç, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk'in performansıMERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), gala konseriyle sanatseverlerle buluştu.Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen konser, Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan sahil bandındaki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Orkestra şefliğini Murat Cem Orhan üstlendiği konserde, MDOB sanatçıları Simge Büyükedes, Sevinç Demirbağ, Hale Soner Kekeç, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk, solist olarak sahne aldı.Sahil bandında vakit geçiren vatandaşların ilgiyle izlendiği konserde, dünyaca ünlü bestecilerin aryalarından örnekler seslendirildi.Konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile bazı kent protokolü üyeleri de izledi.Yaklaşık bir saat süren konser, izleyicilerden alkış aldı.

Forma 

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