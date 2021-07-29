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Mersin'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Mersin'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Yerleşim yerlerinden yangının olduğu bölgeden görüntü

Orman Yangınları Yangın Altın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Yangının olduğu bölgeden görüntü
-Dumanın güneşi kızıla büyümesi
-Yanan bölgelerden oluşan siyah duman bulutları

( MERSİN )- Mersin’in Aydıncık ve Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınları devam ederken, rüzgar nedeniyle ekipler yangınlara müdahalede güçlük çekiyor- Aydıncık’daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, tedbir amacıyla 5 köy boşaltıldı MERSİN

- Mersin’in Aydıncık ve Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınları devam ederken, rüzgar nedeniyle ekipler yangınlara müdahalede güçlük çekiyor. Aydıncık’taki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, tedbir amacıyla 5 köyün boşaltıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Aydıncık ile Gülnar arasında yer alan Pembecik Mahallesi ile Bozyazı’da çıkan orman yangınları devam ederken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Aydıncık Pembecik'de yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, söndürme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan yeniden başlandı. Bozyazı'da da dün muz seralarının bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. (KRY-
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