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Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Plastik şişe içerisindeki yılana su verilmesi

Uzunlu Akalan Ormanlı Doğal Yaşam Alanı Irak 

-Şişe içerisindeki yılanın görüntüsü
-İtfaiye ekiplerince yılanın ormanlık alana götürülmesi
-Yılanın doğal yaşam alanına bırakılması
-Yılanın şişeden çıkıp uzaklaşırken görüntüsü

( MERSİN ) Mersin'de bir evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı MERSİN

- Mersin'de itfaiye ekiplerince bir evin içerisinde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde bir eve giren yılan, ev sahibinin talebi üzerine itfaiye ekiplerince zarar görmeden yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, plastik bir şişeye konularak Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı. (HSK-
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