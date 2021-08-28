Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

-Şişe içerisindeki yılanın görüntüsü -İtfaiye ekiplerince yılanın ormanlık alana götürülmesi -Yılanın doğal yaşam alanına bırakılması -Yılanın şişeden çıkıp uzaklaşırken görüntüsü
( MERSİN ) Mersin'de bir evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı MERSİN
- Mersin'de itfaiye ekiplerince bir evin içerisinde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde bir eve giren yılan, ev sahibinin talebi üzerine itfaiye ekiplerince zarar görmeden yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, plastik bir şişeye konularak Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı. (HSK-
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