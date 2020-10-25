Meriç Nehri’nde kuraklık alarmı

-Kum adacıkları drone görüntüleri



( EDİRNE -ÖZEL-DRONE) EDİRNE



- Balkanlar’da ve Trakya’da yaşanan kuraklık Meriç Nehri’ni de vurdu. Meriç Nehri kuruma noktasına gelirken, nehir yatağında dev kum adacıkları oluştu. Özellikle kış aylarında sel ve su taşkınlarıyla gündeme gelen Meriç Nehri su debisi dip seviyelere ulaştı. Sonbahar döneminin yaşandığı günlerde, Balkanlar’da ve Trakya’da yağışların yok denecek kadar az olması ve sıcak havanın da etkisiyle adeta kuruyan Meriç Nehri’nin yatağında dev kum adacıkları oluştu. Bölge çiftçisinin sulama da en önemli su kaynaklarından birisi olan ve bölgedeki su kuyularını da besleyen Meriç Nehri, kuraklık da alarm seviyesine düştü. DSİ verilerine göre, taşkın dönemlerinde 2 bin metreküp/saniyeleri aşan Meriç Nehri, bu dönem de ise 59 metreküp/saniyelere kadar düşerek, belki de tarihinin en kurak dönemini yaşıyor.



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