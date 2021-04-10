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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kabuğu ve ayakları boyalı kara kaplumbağası

Ayetler Kamera Doğal Yaşam Alanı Cep Telefonu 

- Kaplumbağanın yürümesi
-Yaşam alanına geçmeye çalışması
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde kara kaplumbağasının yağlı boya ile boyanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Lüks otellerin bulunduğu Belek Turizm Merkezi’nde bir kaldırımda mavi boyalı şekilde ilerleyen kaplumbağayı görenler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce kişi tepki gösterdi. Görüntüde kabuğu ve 4 ayağı yağlı boya ile maviye boyanan kaplumbağanın kaldırımdan doğal yaşam alanına ilerlediği görüldü.
Gelen şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği(HAYDİ) ekipleri inceleme başlattı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden de destek alan HAYDİ ekipleri videoyu paylaşan ve kaplumbağayı boyayan kişi yada kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. (İA-
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