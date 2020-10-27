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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Mavigöl’ün de içerisinde yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkı’nda sonbahar

Mavigöl’ün de içerisinde yer aldığı Kuzalan Tabiat Parkı’nda sonbahar

-KUZALAN ŞELALESİ DETAY

Güzergah Şelale Karahisar Ziyaretçiler Sonbahar 

--ZİYARETÇİLERDEN DETAY
--MAVİGÖL DETAY ZİYARETÇİLER DETAY
--KUZALAN VE MAVİGÖL ÇEVRESİNDEN DETAY
--ZİYARETÇİLER RÖP

( GİRESUN ) -- Kuzalan Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor GİRESUN

- Giresun'daki Mavigöl'ün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor. Giresun’un Dereli ve Şebinkarahisar ilçe güzergahında yer alan şelaleleri ve küçüklü büyüklü dört gölden oluşan mavi gölleri ile dikkat çeken Kuzalan Tabiat Parkı sonbahar mevsimiyle ayrı bir renk cümbüşüne büründü. Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaza yakın bir renk alıyor. Parkın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık göllerle ve akarsularla bütünleşiyor. Sarp arazideki vadide ağaçların arasında saklı kalan Mavigöl ise ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Gölün turkuaz rengine ve doğaya hayran kaldıklarını ifade eden ziyaretçiler,den Erkan Kılıç, “Mavigöl çok farklı bir doğal güzelliğe sahip. Sosyal medyada gördük ve ziyaret etmeye karar verdik. Sonbaharla birlikte burada farklı bir ortam oluşmuş. Ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Çevredeki ağaçların renkleri güzel bir görüntü oluşturuyor. Buraya ailemizle Trabzon’dan geldik ve geldiğimize değdi" dedi.
(AB-ÖS-Y)
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