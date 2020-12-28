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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Martıların balık atığı savaşı

Martıların balık atığı savaşı

martıların atılan balık atıklarını yemeleri

Kamera İlginç Görüntü Harekete Geç 

-Çevre esnafının balık atması
-Martıların atılan balık atıkları için verdikleri mücadele
-Gürkan Mazlum ile rop
-detaylar

( TRABZON )- Yüzlerce martının balık atıklarını kapmak için verdikleri kıyasıya mücadele kameralara yansıdı TRABZON

- Trabzon'da Toptancı Balık Hali’nde her sabah yüzlerce martı her sabah kendilerine atılan balık atıklarını kapmak için mücadele veriyor. Toptancı Balık Hali esnafı tarafından her sabah kendilerine atılan balık atıkları kapmak için kıyasıya mücadele veren martılar, yanlarından geçen insanlara bile aldırış etmezken yıllardır Balık Halini mekân tutuyor. Çevre esnafları martıların Balık Halinin artık maskotları olduğunu belirterek bu duruma yıllardır alıştıklarını söylüyor. Genelde çevre işyerlerinin çatılarında kendilerine atılacak balık atıklarını bekleyen martılar balık kasasını görür görmez hemen harekete geçmeleri ilginç görüntüler oluşturuyor. Martıların balık halinin maskotu olduğunu belirten Gürkan Mazlum, “Martılar buranın maskotları. Onları yemliyoruz, yediriyoruz. Kalan balık artıklarımızla beraber onları besliyoruz. Sonuçta onlarda bir can taşıyor, insan olarak onları beslememiz gerektiğine inanıyorum. Atılan yemleri kapmak için kıyasıya mücadeleleri gerçekten görülmeye değer. Elimizdeki kabı görür görmez hemen uçuşuyorlar. Artık buraya alıştılar” dedi.
(BK-ÖS-Y)
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