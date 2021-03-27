Mart karı kayak merkezini yeniden açtırdı

-Kızakla kayan vatandaşlardan detay

-kayak yapan vatandaşlardan detay

-İl Müdürü Coşkun Güven ile röp.

-vatandaşlarla röp.

-telesiyejden detay



( KARABÜK -DRONE)- Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu KARABÜK



- Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük’teki Keltepe Kayak Merkezi Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışının ardından yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.Türkiye'nin 53. Kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışlarıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı. 10 gün öncesine kadar yeterli karın olmaması nedeniyle sezonun kapatılması düşünüldüğü 2 bin rakımlı kayak merkezi yeterli kar seviyesine ulaşmasıyla yeniden kayak severlerin kullanımına açıldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından durumu fırsat bilen vatandaşlar çocukları ile birlikte Keltepe Kayak Merkezi’ne akın etti.2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleri ile hizmet veren tesiste Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.Beyaz örtüyle kaplanan tesiste bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaparken, çocuklar da aileleri ile kızakla kayarak doyasıya eğlendi.“Sezonu kapatmaya düşünüyorduk”Kayak sezonunu yağışların geç gelmesinden dolayı geç başlattıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, “Pandemi de etkiledi ama asıl kayak tesisimizi kar oranlarının düşük olması nedeniyle 18 Ocak itibariyle hizmet vermeye başladık. Tabi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı hafta sonu açamadığımız dönemle beraber 10 gün öncesine kadar yeterli karın olmaması dolayısıyla sezonu kapatmayı düşünüyorduk. Ancak 4 gündür ülke genelinde, bölgemizde yoğun bir şekilde kar yağışı var. Bizi de memnun etti. Hafta sonu kısıtlamasının olmaması nedeniyle şuan kayak merkezimizde özellikle çocuklu aileler çok yoğun ilgi gösteriyor. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık” diye konuştu.

Tesisin bugün ve yarın açık olacağını ifade eden Güven, “Tesisimizde telesiyejler ve kafeteryalar da açık olacak. Pistlerimizi de kar ezme aracımızla hazırladık. Şuanda hem kayak yapmak isteyen hem kızak yapmak isteyen hem de ilk defa kayak zevkini tatmak isteyen ziyaretçilerimizi tesisimize bekliyoruz” dedi.

Güven, kar kalınlığının Alt Günübirlik Tesislerde 50, Üst Günübirlik Tesislerde 1 metreyi bulduğunu söyledi.



2 bin rakımlı kayak merkezine gelmek isteyen vatandaşların yolda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını aktaran Güven, sürücülerin kar lastikleri ile tesise çıkmaları gerektiğini belirtti.

Ailesi ile birlikte tesise gelerek kayak yapmayı öğrenen Hüseyin Işıklar ise “Bizim ve bölge için Keltepe Kayak Merkezi büyük nimet. İnsanımızın bu mevsimde bile kayabilmesi, kayak öğrenebilmesi çok büyük bir güzellik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kızakla kaymak kadar kayak takımları ile kaymak da çok büyük bir keyif. Eşim, oğlum ve kızım büyük bir keyifle kayak öğrenmeye çalışıyorlar. İlk defa bir kayak deneyimimiz oluyor” şeklinde konuştu.

Kayak yapmanın öğrenmeden önce kendisine zor geldiğini kaydeden Hiranur Işıklar, kayarken çok eğlendiğini ve tesisi çok beğendiğini ifade etti.





loading...