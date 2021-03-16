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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Mart ayında etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu

Mart ayında etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu

Kar yağışı detay

Kar Yağışı Irak 

-Beyaza bürünen yüksek kesimler detay

( SİVAS )- Sivas kent merkezinde kar yağışı aralıkla etkisini hissettiriyor, kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. SİVAS

- Sivas kent merkezinde kar yağışı aralıkla etkisini hissettiriyor, kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının etkisiyle kent merkezinde yüksek kesimler beyaza büründü.
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