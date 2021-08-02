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Marmaris’in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Marmaris’in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Marmaris’in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Havadan Marmaris içmeler yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İçmeler Orman Yangınları Yangın Ormanlı Ali Gören 

-Küle dönen orman

( MUĞLA -DRONE)- Eski hali yemyeşildi şimdi küle döndü MUĞLA

- Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.
Marmaris İlçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki durumu havadan drone ile görüntülendi. Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha bürünmüş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor. Türkiye’de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne seriliyor. İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor. Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor. (AFS- ÖFA
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