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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Marmara müsilaj ile mücadele ederken Bodrum’un masmavi suları göz kamaştırıyor

Marmara müsilaj ile mücadele ederken Bodrum’un masmavi suları göz kamaştırıyor

havadan Bodrum'un mavi denizleri

Hava Sıcaklığı Yerli Turist 

-Vatandaşlar ve yerli turist röp
-denize giren insanlar genel, detay

( MUĞLA - ÖZEL - DRONE) MUĞLA

- 3 tarafı denizlerle kaplı Türkiye’nin Marmara, Akdeniz ve Kuzey Ege denizinde görülen deniz salyaları vatandaşları tedirgin ederken Bodrum’un masmavi denizleri ise göz kamaştırmaya devam ediyor. Türkiye’de görülmeye başlayan deniz salyası Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz’in bazı bölgelerinde etkili olurken, Güney Ege ve Bodrum yarım adasındaki temiz denizleri ve mavi sular göz kamaştırmaya devam ediyor. Yerli turistler ve Bodrumlular deniz salyalarının Güney Ege denizine ulaşmasından korkuyor. Denize giren vatandaşlar Bodrum’un sularının halen mas mavi olduğunu, eğer önlem alınmazsa deniz salyalarının Bodrum'a kadar ulaşmasından korktuklarını ifade ettiler. "Mavi suların tadını çıkardılar" Bodrum’da hava sıcaklığı 32 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar sahil kenarlarına akın ettiği görüldü.
Sosyal mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar sahilin, denizin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Sahilde adım atacak yer kalmazken az sayıda turistinde olduğu gözlendi. (EA-OD-
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