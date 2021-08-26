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Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen

Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen

-vatandaş kamerası-

Körfez Kamera Yunuslar Plaj 

-yunusların denizde atlaması

( BURSA ) BURSA

- Marmara Denizi'nde görüntülenen yunusların yaptığı geçiş; şovlarıyla izleyenleri mest ediyor. Marmara Denizi'nin en güzel plajlarından Fıstıklı’da bir vatandaş tarafından kayda alınan yunusların gösteri yaparak ilerlemeleri dikkat çekti. Sanki kayda alındığını bilen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Kış aylarında sık sık körfeze gelen yunuslar, belli süre sonra geri dönüyor.
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