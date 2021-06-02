Marmara’daki deniz salyası konusu meclis gündemine taşınıyor

-Öztunç’un açıklamaları

-Balıkçıları ziyaret



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç yaptığı açıklamada, Marmara Denizini istila eden deniz salyası konusunu meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Marmara Denizindeki salya baskısı ile ilgili yaptığı açıklamada, konuyu meclis gündemine sunacaklarını dile getirdi. Öztunç, “Su konusuyla ilgili aranızdayız. Bugün Tekirdağ ve Kırklareli’nde yarın ise Edirne’de bir çalışma yapacağız. Çözüm önerilerinizi kamuoyunun takdirine sunacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisine konuyu bir kez daha gündeme getirmeye çalışacağız. Bir süredir ekranlarda izliyorsunuz. Deniz salyası, Marmara Denizinde ciddi sorun oldu ve ciddi problemler yaşatıyor. Pek çok sebebi var bunun. Birincisi küresel ısınma, deniz suyunun sıcaklığının fazla olması. Bir başka sebep, kirlilik. Atıklardan kaynaklı kirlilik” dedi.

Öztunç daha sonra Süleymanpaşa Balıkçı Barınağını ziyaret ederek, balıkçıların sorunlarını dinledi.

