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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Marmara'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Marmara'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Müsilaj temizleme gemisinden çalışmalar

Lodos 

-Başkan Aksoy'un çalışmaları izlemesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'e bağlı Marmara Adası Sahili'nde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışması devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Marmara Adası'nda müsilaj çalışmalarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Marmara ilçesinin Saraylar Mahallesi Küçük Liman mevkiinde temizlik yapılıyor. "Başaran 2" gemisiyle görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüzeydeki deniz salyalarını topluyor. Deniz temizleme araçlarının kullanıldığı çalışmada, toplanan müsilaj atık torbalarına konuluyor. Bir süredir devam eden çalışmalar sonucu kıyı kesimlerde azalan müsilajın, akıntı ve lodosun etkisiyle çoğalmaya başladığı görüldü.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da temizleme çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
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