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Mardin’de toz bulutu rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mardin’de toz bulutu rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi

Mardin’de toz bulutu rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi

Rüzgarda sallanan ağaç dalları

Gard Aşı Toz 

-Gök yüzününün sarıya bürünmesi

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde toz bulutu rüzgarın etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi. Suriye kaynaklı toz aşınımı öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine ulaştı. İlçe merkezinde rüzgarın da etkisiyle etkisini artıran toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar toz bulutuna maruz kalmamak için iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar evlerinin pencerelerini ve balkon kapılarını kapattı. Toz bulutu nedeniyle gök yüzünün sarıya büründüğü görüldü.

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