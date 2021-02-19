Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa’nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor

Manisa’nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor

Gölden detay

Kuş Cenneti Cennet Tarım Harekete Geç Pelikan 

-Göldeki kuşlardan detay
-Kooperatif Başkanı İsmail Kaslı'nın konuşması
-Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli'nin konuşması
-Akhisar Çevre Derneği Başkanı Erdem Boşnak'ın konuşması
-Detay

( MANİSA )- Marmara Gölü yok olmasın diye bir araya geldiler- Marmara Gölü'nde 2 senedir yaşanan kuraklık göl derinliğini 40 santimetreye kadar düşürdü- Gölün yok olmaması için bir araya gelen köylüler ve çevreciler yetkililerin biran önce harekete geçmesini istedi MANİSA

- Manisa’nın Gölmarmara, Saruhanlı ve Salihli ilçesine kıyısı bulunan, tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı da 2017'de 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen, yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Marmara Gölü için köylüler ve çevreciler bir araya gelerek Marmara Gölü'nün yok olmaması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.Gördes Çayına baraj yapılmasının ardından, su kaynağı olmayan Marmara Gölü'nde derinlik 40 santimetreye kadar düştü. Marmara Gölü için harekete geçen çevre ilçelerdeki köylüler, göl kenarında toplanıp, Ahmetli Regülatöründen göle su basılmasını talep etti. Marmara Gölü kenarında bir araya gelen vatandaşlara çevreciler de eşlik ederken, ellerindeki pankart ve dövizlerle yetkililerin göle sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.“Gölümüz göz göre göre yok oluyor”Marmara Gölü’nde yaşanan kuraklıkla 2 yıldır mücadele ettiklerini belirten Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yaslı, “Fakat sesimizi bir türlü duyuramadık. Göründüğü gibi gölümüz yok olmaktadır. Gölümüzün bu durama gelmesinin başında ana kaynağı olan Gördes Çayı üzerine baraj yapılması ve yağışların az olmasıdır. Bu saatten sonra yetkililerin bu göl için bir şeyler yapmalarını bekliyoruz” dedi.
“Gölün kurumasına izin vermeyeceğiz”Marmara Gölü’nün Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin gözbebeği olduğunu vurgulayan Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli, bölgedeki tarımsal faaliyete can veren Gölmarmara Gölü, bilinçsizce yapılan uygulamalarla kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Marmara Gölü’nün kurumasına izin vermeyeceklerini belirten Akhisar Çevre Derneği Başkanı Erdem Boşnak “Çünkü Marmara Gölü tarıma can verip binlerce kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Su seviyesinin 40 santimetreye kadar gerilediği göl can çekişiyor” dedi.
Tarımsal sulamanın yanı sıra gölde balıkçılık yapıldığını anlatan Boşnak “Marmara Gölü binlerce hektar alanı sulamaktadır. Bu göl kültürel mirastır ve sahip çıkılması gerekmektedir. Marmara Gölü, tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır” diye konuştu.
Yetkililere seslenen Boşnak “Binlerce kuş ve balıkların çığlığına kulak verin. Ekolojik denge için büyük önem taşıyan Marmara Gölüne gereken önlemi verin ve hayata döndürün. Yarın geç kalmadan, bu olaya seyirci kalmayın, görevinizi yapın” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle ŞenlendiKızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle Şenlendi
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement