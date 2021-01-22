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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Manisa'da temizlik işçilerinden 'Evde kal' mesajı

- Manisa'da temizlik işçilerinden 'Evde kal' mesajı

- Temizlik işçilerinin çalışmasından detaylar

Sayılar Keçi Irak 

- - Temizlik işçilerinin 'evde kal' yazması
- - Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun konuşması
- - Genel detaylar

( MANİSA )- Parkta temizlik yaptılar, yapraklarla 'Evde kal' mesajı verdiler MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye temizlik işçileri parkta yaptıkları temizliğin ardından topladıkları yapraklarla yere "Evde kal" yazısı yazarak korona virüs tedbirlerine dikkat çekti. Alaşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri korona virüs tedbirlerine dikkat çekti. İlçeye bağlı Akkeçili Mahallesi'nde bulunan parkta temizlik çalışmasını tamamlayan işçiler, topladıkları yapraklarla yere "Evde kal" yazdı. Vatandaşların her geçen gün düşen vaka sayılarına aldanmaları ve tedbirleri elden bırakmamaları amacıyla evde kalmaları yönünde çağrıda bulunan işçilere Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da destek verdi. Ülke çapında salgının düşüşte olduğunun altını çize Başkan Öküzcüoğlu, "Ülkemiz çapında salgının yavaşlama görüyoruz. Ancak vefat sayılarında ve hastalığın azalması yönünde henüz istenilen sonuçlar alınamadı. Salgında düşüşlerin yaşanmasına aldanmayalım, tedbirleri elden bırakmayalım, maske, mesafe ve hijyenik kurallara uymaya devam edelim. Akkeçili Mahallemizin parkını temizliyoruz. Biz sizler için sahadayız, daha hijyenik, daha temiz bir Alaşehir yaratmaya çalışıyoruz. Sizler evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

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