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MANİSA - 71 yaşında Açık Öğretim Lisesinden mezun olan kadın diplomasını törenle aldı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - 71 yaşında Açık Öğretim Lisesinden mezun olan kadın diplomasını törenle aldı

MANİSA - 71 yaşında Açık Öğretim Lisesinden mezun olan kadın diplomasını törenle aldı

- 71 yaşındaki Serpil Sözer'in diplomasını almaya gelmesi - Serpil Sözer'e diplomasının verilmesi - Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak'ın konuşması - Serpil Sözer'in konuşması Manisa 'da 71 yaşında Açık Öğretim Lisesinden mezun olan kadın diplomasını törenle aldıMANİSA(AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde 6 torunu bulunan 71 yaşındaki Serpil Sözer, Açık Öğretim Lisesini başarıyla tamamladı.Serpil Sözer, Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle diplomasını Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak'ın elinden aldı.Serpil Sözer, gençlere eğitimin önemini göstermek için okulu tamamladığını dile getirdi. 64 - 65 yaşından itibaren kitap okumaya başladığını, dünya klasiklerini bitirdiğini ve bu arada ortaokuldan da mezun olduğunu aktaran Sözer, "Gençlere tavsiyem, daima okusunlar. Daima yeniliklere açık olsunlar. İnternetle, cep telefonlarıyla vakit geçirmesinler. İnterneti sadece araştırma yönünde kullansınlar." dedi.
Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç da Serpil Sözer'i başarısından dolayı tebrik etti.

Dünya Klasikleri Diploması Kitap Okuma İnter Irak 

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