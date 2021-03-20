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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manavgat Sanayisinde balık ölümleri

Manavgat Sanayisinde balık ölümleri

ÖLEN BALIKLAR VE KAPLUMBAĞA

Kanald Ölü Balık Irak 

-KANALDAN DETAY
- KANALDAKİ ÇÖPLER VE YAĞLAR
- VATANDAŞ VE MUHTARIN KONUŞMASI

( ANTALYA ) -- Sulama kanalında yüzlerce balık ve bir kaplumbağa telef oldu- mahalle muhtarı Hasan Çınar:- " Balıklar göz göre ölüyor" ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz-Demirciler Mahallesi ve Bahçelievler mahallelerindeki kanallardan sonra Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bulunan tahliye kanalında da balık ölümleri yaşanıyor. Son günlerde çok sayıda balığın yanında kanalda kaplumbağa ve diğer canlıların öldüğünü belirten vatandaşlar, yetkilileri önlem almaya çağırdılar. Sanayi içerisindeki kanalda balık ölümlerinin yanı sıra kanalın yüzeyini tamamen çöpler ve yanık yağ kaplamış durumda. Geçmiş yıllarda da kanalda balık ölümlerinin olduğunu belirten vatandaşlar, son 4-5 gündür balık ölümlerinin arttığını, kanalın üzerinin ölü balıklarla dolduğunu belirttiler. Balık ölümleri karşısında ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten Sanayi Mahallesi Muhtarı Hasan Çınar, “Sulama kanalından başlayarak aşağıdaki çoraklama kanalına kadar kanalık üzeri ölü balıkla dolu. Binlerce balık göz göre göre öldü ve ölmeye devam ediyor. Konuyla ilgili yaptığımız girişimlerden sonuç alamadık. En azından kanala temiz su bırakılması konusunda sulama birliğinden yaptığımız talebe olumsuz cevap aldık. Yetkililerden balık ölümleri konusunda gerekli incelemeleri yaparak bu sorunu ortadan kaldırmaya çağırıyoruz” dedi.
Balık ölümleri karşısında çaresiz olduklarını belirten vatandaşlar “Gözümüzün önünde balıklar ve su içerisinde bulunan diğer canlılar ölüyor. Yetkililer bu işe acil çözüm bulmalıdır. Balıkların ölümüne seyirci kalınmasın” şeklinde konuştular. (AK-
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