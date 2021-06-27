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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nde çalışmalar başladı

Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nde çalışmalar başladı

drone görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Gençlik Merkezi Kütüphane Sağlıklı Yaşam Basketbol 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 bin metrekarelik alan üzerine inşa edeceği Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi için proje alanında çalışmalara başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kent genelinde hizmet veren ve Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Aile Yaşam Merkezleri’ne bir yenisi daha ekleniyor. Mamak Mutlu Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik alan üzerine toplam 6 katlı olarak inşa edeceği proje alanında çalışmalara başlandığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “1 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz merkezimiz; BELMEK, spor, kütüphane, lokal, sanat, havuz ve birçok faaliyet alanıyla 7'den 70'e tüm Mamaklıların hizmetinde olacak” dedi.
Gençlik merkezinden BELMEK’eYaşlılar lokalinden BELMEK’e, gençlik merkezinden kadınlar lokaline, engelliler lokalinden çocuk kulübüne, yarı olimpik iki adet havuzdan sauna ve hamama, spor salonundan basketbol ve voleybol sahasına, kütüphaneden otoparka kadar pek çok faaliyet alanına sahip olacak modern merkez, 7’den 70’e tüm Mamaklılara açık olacak. Kent genelinde yer alan Aile Yaşam Merkezleri Başkentlilerin sosyal faaliyetlerde bulunabilmesi, spor yaparak sağlıklı yaşam sürmesi ve mesleki kurslara katılarak el becerilerini geliştirmesi için ücretsiz hizmet verirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren Mamak Mutlu Mahallesi’nde başlatılan çalışmaların Temmuz 2022 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
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