MALATYA - Yün ve pamuğun kumaşa dönüşmesinin tarihi serüveni tekstil müzesinde
- Mahmut Çalık ve Hasan Çalık Tekstil Müzesinin dış görünümü - Müzede sergilenen materyallerden detay - Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile röportajMALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya 'da yün ve pamuğun kumaşa dönüşmesinin tarihi serüveni Yeşilyurt Belediyesi'nin kurduğu ve içerisinde 1500 materyalin sergilendiği tekstil müzesinde bal mumu heykellerle canlandırıldı.Kentin yetiştirdiği tekstilcilerden Mahmut Çalık ve Hasan Çalık'ın ismi verilen tekstil müzesinde, ilçedeki tekstilin gelişimi kronolojik olarak 1500 materyalle sergilendi.Yün ve pamuktan ipin üretimi, tezgahta kumaşın dokunması ile kıyafetlerin dikimine kadar tekstil ürünlerinin tüm üretim aşamaları bal mumu heykellerle görsel olarak müzede meraklılarını bekliyor.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine ilçenin geçmişten gelen bir tekstil geleneğinin bulunduğunu söyledi.
Geçmişte ilçedeki tüm evlerin alt katında mutlaka bir dokumu tezgahı bulunduğunu aktaran Çınar, ilçede bu geleneği hale devam ettiren bazı evlerin bulunduğunu bildirdi.Çınar, ilçede geçmişten günümüzü kadar çeşitli tekstil ürünlerinin imal edildiğini hatırlatarak, "İkinci dünya savaşı sırasında burada imal edilen tekstil ürünleri, savaşa giren ülkelerde sargı bezi ile çeşitli ihtiyaç malzemesi olarak kullanılmış. Biz geçmişin farkındaydık ve yeni teknolojiye karşı yok olduğunu, insanların evlerindeki tezgah kültüründen vaz geçtiğini gördük." diye konuştu. İlçenin geçmişten gelen tekstil imalatını gözler önüne sermek ve o kültürü gelecek kuşaklara görsel olarak anlatmak amacıyla Mahmut Çalık ve Hasan Çalık Tekstil Müzesi ismini verdikleri müzeyi kurduklarını anlatan Çınar, şöyle devam etti:"Bölgemizde var olan kök boyalarından, dikiş makinalarına, ütü çeşitlerinden, dokuma tezgahlarının ip üretim aparatlarına kadar birçok ürünümüz var. Biz başlattığımız kampanyayla vatandaşların müzeye getirecekleri tekstil ürünlerini onların adına sergileyeceğimiz beyan ettik. Tarladan pamuğun başlangıcından, koyunun yününün kırkımına kadar her aşamada tekstilin başlangıcına, ipin üretilmesine, tezgahta kumaşın dokunması ve renklendirilmesine kadar her aşamayı insanlar rahat bir şekilde görecek. Kronolojik sıraya uygun şekilde sergileyerek, bir kültürü gün yüzüne çıkardık.""Dokuma tezgahı ve aletleri, ilk dikiş makineleri, farklı makas çeşitleri, merdaneli ütülerden günümüzde kullanılan ütülere kadar sergiliyoruz." diyen Çınar, "Ahşap boya baskı kalıplarımız vardı. Geçmişte kumaş tek renk yada düz beyaz olarak üretilir daha sonra kullanım amacına göre süsleniyordu. Burada o kültürü de yaşattık, ahşap baskı kalıplarını da sergiliyoruz. Müzede yaklaşık 200 yıldır tekstilde kullanılan tüm ürünleri bulundurarak, hafıza oluşturduk. Kumaşlardan üretilen giysiler ile geçmişte düğün ve nişan gibi özel günlerde kullanılan kıyafetleri de sergilerdik" ifadelerini kullandı.
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