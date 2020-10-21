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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya Hayvanat Bahçesi 7 ay sonra kapılarını yeniden açtı

Malatya Hayvanat Bahçesi 7 ay sonra kapılarını yeniden açtı

Hayvanat bahçesinden detaylar

Kapalı Alan Uttu Ziyaretçiler Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-girişlerde alınan önlemler
-ziyaretçiler ile röp
-Hayvanat Bahçesi Müdürü Sami Altaş
-sorumlu veteriner hekim Seda Sezikli röp

( MALATYA ) MALATYA

- Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde 17 Mart’ta ziyarete kapanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bugün uzun bir sürenin ardından yeniden kapılarını vatandaşlara açtı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün Mart ayında Türkiye’de de görülmesi ile birlikte alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bugün itibariyle yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı. Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkında yer alan hayvanat bahçesinin 7 ay sonra yeniden kapılarını açması ile vatandaşlar da alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında çocukları ile birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etti. Girişte ateş ölçümü ve HES kodu gibi önlemler ile içeri alınan ziyaretçiler, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde çocukları ile birlikte Hayvanat Bahçesi’ndeki 78 türden bin 213 hayvanı yakından görme imkanı buluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, tedbir amaçlı olarak Mart ayında vatandaşların ziyaretine kapattıkları hayvanat bahçesini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları ile bugün yeniden açtıklarını söyledi.

Gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Altaş, hayvanat bahçesinin kapalı olduğu dönemde hayvanların bakımlarının da düzenli olarak yapıldığının altını çizdi. Sorumlu veteriner hekim Seda Sezikli’de pandemi sürecinde hayvanat bahçesine yeni üyelerin de katıldığını aktararak, kapalı alanlarda ziyaretçi sınırlandırması yaptıklarını ve Covid-19 tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını dile getirdi. (CÖ-SD-
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