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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Malatya’da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu

Malatya’da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu

Karasu'dan drone detay

Göller Hava Sıcaklığı 

-Saltı ve suüstü detaylar
-Vatandaşlar röportaj

( MALATYA -ÖZEL-DRONE)- Malatya'da sıcaktan bunalanlar Karasu'ya akın ediyor MALATYA

- Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Malatya’da serinlemek isteyen vatandaşlar, doğal güzelliğiyle mest eden Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu’ya akın ediyor. Haziran ayıyla birlikte Malatya’da hava sıcaklığı etkisini hissettirmeye başladı.
Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla havuzların kapalı olmasıyla vatandaşlar, doğal göllere akın ediyorlar. Doğal güzelliğiyle ve suyunun berraklığıyla dikkat çeken Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Antalya ve İzmir sahillerini aratmayan Karasu’da vatandaşlar doyasıya eğleniyorlar. Karasu'ya akın eden vatandaşlar, sıcak havada serinlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


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