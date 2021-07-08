Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Lokal yağmurlar Karadeniz’i vuruyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Lokal yağmurlar Karadeniz’i vuruyor

Lokal yağmurlar Karadeniz’i vuruyor

Yağmur anı

( SAMSUN )- Yağmur kütlesi kamerada SAMSUN

Yağmur Akalan Kamera Sel Afeti Cep Telefonu 


- Özellikle yaz döneminde Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan lokal yağmurlar sel ve su baskınlarına yol açıyor.Hemen hemen her yıl Karadeniz Bölgesi’nin bazı noktaları sel afeti yaşıyor. En son Batı Karadeniz sel afetine maruz kaldı. Meteoroloji uzmanlarına göre ani sellere ‘lokal’ yağmurlar neden oluyor.Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde etkili olan lokal yağmur, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yağmur kütlesi yer alıyor. Sağanak şeklindeki yağmur belli noktaya düşüyor. Hortum gibi görünen yağmur, düştüğü yerde hayatı felç ediyor.Kameraya yakalanan ve görenleri tedirgin eden yağmurun sele yol açmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a