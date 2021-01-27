Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölede döndü

--Deniz suyunun bastığı sahilden ve otoparktan görüntüler

--Sudan geçmeye çalışan otomobilden görüntü

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( KOCAELİ )- Dev dalgalar sebebi ile otoparktaki araçlar suyun içinde kaldı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesine etkili olan lodos fırtınası sebebi ile oluşan dev dalgalar sahillere vurdu. İzmit ilçesinde sahil kesiminde bulunan bir otopark, yükselen dalgalar sebebi ile gölede döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı uyarı verdiği Kocaeli’yi sağanak yağış ve lodos etkisi altına aldı. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos sebebi, İzmit Körfezi’ndeki dalgalar sahili bastı. İzmit ilçesindeki sahil kesiminde bulunan otopark ve yol, lodos fırtınası oluşan dev dalgalar sebebi ile su altında kaldı. Dalgaların ara ara 1 metre yüksekliğe kadar ulaştığı sahil kesimindeki otoparkta park halinde bulunan araçlar suyun içinde kaldı. Sahil kısmında bulunan yolda ilerleyen araçlar ise göle dönen yoldan geçemedi. Araç sürücüleri tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan, lodos ve sağanak yağışın gün boyunca kentte hakim olması bekleniyor. (MK-GY-



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