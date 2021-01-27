Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölede döndü

Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölede döndü

-Dalgalardan görüntü

Sağanak Yağış Bild Lodos Yükselen 

--Deniz suyunun bastığı sahilden ve otoparktan görüntüler
--Sudan geçmeye çalışan otomobilden görüntü
--Detay

( KOCAELİ )- Dev dalgalar sebebi ile otoparktaki araçlar suyun içinde kaldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesine etkili olan lodos fırtınası sebebi ile oluşan dev dalgalar sahillere vurdu. İzmit ilçesinde sahil kesiminde bulunan bir otopark, yükselen dalgalar sebebi ile gölede döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı uyarı verdiği Kocaeli’yi sağanak yağış ve lodos etkisi altına aldı. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos sebebi, İzmit Körfezi’ndeki dalgalar sahili bastı. İzmit ilçesindeki sahil kesiminde bulunan otopark ve yol, lodos fırtınası oluşan dev dalgalar sebebi ile su altında kaldı. Dalgaların ara ara 1 metre yüksekliğe kadar ulaştığı sahil kesimindeki otoparkta park halinde bulunan araçlar suyun içinde kaldı. Sahil kısmında bulunan yolda ilerleyen araçlar ise göle dönen yoldan geçemedi. Araç sürücüleri tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan, lodos ve sağanak yağışın gün boyunca kentte hakim olması bekleniyor. (MK-GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement