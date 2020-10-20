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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Leyleklerin göç yolculuğu

Leyleklerin göç yolculuğu

-aktüel-

Konaklı Sayılar Yüksek Gerilim Sonbahar Yaz Mevsimi 

-Direklerdeki leylekler
-Yakın ve uzak planlardan
-Havada süzülen leylekler ve yayla detayı
--Drone-
-Elektrik direğindeki leylekler
-Yavruların büyük ve küçük durumları
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta bin 700 rakımlı Söğüt Yaylasındaki binlerce leyleğin göç yolculuğu başladı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın yaylalarında yaz mevsimini geçiren leyleklerin sıcak bölgelere olan göç yolculuğu başladı.
Baharın müjdecisi olan leylekler, 5 aydır Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki yayla, meralarda yer alan yüksek gerilim direkleri ve minarelerde konaklıyor. İlçedeki Söğüt Yaylasının endemik bitkileri ve soğuk sularında yaz sezonunu geçiren leylekler, aynı zamanda bölgeye kültürel ve folklorik bir zenginlik katıyor. 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçen leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayıları, yaylaya geldikleri anın iki katına ulaşıyor. Yaylada ikamet eden Mehmet Arıkmert, “Yaylamıza gelen göçebe leylekleri biz çok seviyoruz. Bu hayvanlar zaten koruma altında ve herkes gözü gibi korur. Yuvalarını da yüksek yerlere yaparlar, mevsimine göre göçerler şimdi de sıcak Afrika ülkelerine göçleri başladı” diye konuştu.
(HLL-
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