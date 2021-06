Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor

-Leylek yavrularından detay

-Yuvadaki yavrulardan genel ve yakın detaylar

-Cami, ev, elektrik ve telefon direklerindeki yuvalardan detay

-Ovada otlayan leylekten detay

-Genel detaylar

-Alazlı köyü sakinlerinden Aykut Güven röportaj

-Vatandaşlardan Takyettin Yeşil röportaj



( MUŞ -DRONE) MUŞ



- Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası’nda kuluçkaya yatan leylekler, yetişmeye başlayan yavrularıyla büyük göçe hazırlıyor. Zengin besi kaynağı ve sulak alanları nedeniyle Muş Ovası'na gelen leylekler; elektrik, telefon, baca, cami kubbeleri ve evlerin çatılarına yuva yapıyor. Her yuvada bulunan 4-5 leylek yavrusu, binlerce kilometre yol kat edebilmek için büyük göçe hazırlanıyor. Halen anne ve baba leylek tarafından beslenen yavrular, havaların soğumaya başlamasıyla binlerce kuşla göç edecek. Alazlı Köyü sakinlerinden Aykut Güven, ev ve elektrik direklerinde yıllardır yuva yaparak yavrulayan leyleklerin ağustos ayına kadar burada kaldığını söyledi.



Yavrulayan leyleklerin yoğun bir çabayla yavrularını beslediğini anlatan Güven, "Yaklaşık 2 ay beslenen yavrular, kanatlanıp bu bölgede uçmaya başlıyor. Biz de köylüler olarak zaman zaman yuvaların yakınına bir şeyler bırakıp beslemesine yardımcı oluyoruz. Çünkü köyümüzün en güzel renklerinden biri leyleklerdir. Köyümüzün simgesi oldular. Her sene gelişleriyle birlikte renk katıyorlar. Köyün içinde çok sayıda yuva var. Her bir leylek 4-5 yavru yapar, ancak bir yavruyu kurban olarak öldürüyorlar. Yavrular burada uçmayı tamamen öğrendiklerinde de binlerce kilometre giderek Afrika'ya göç ediyorlar” dedi.

Leylekleri köyün özel misafiri olarak gördüklerini ifade eden Takyettin Yeşil ise leyleklerin şubat ayında köye gelerek yuvalarına yerleştiğini anımsatarak, “Ağustos ayının sonuna doğru leylekler buralardan göç eder. Ancak elektrik direğinde yuva yaptıkları için yavrular ilk uçuşlarında elektrik tellerine takılarak telef oluyor. Leylekler bizim köyün sembolüdür. Atalarımızdan beri leylekler köyümüze gelip yuva yapmışlar. Bunlar bizim köyümüzün özel misafirdir. Başlarına kötü bir şey gelmesin diye takip ediyoruz” diye konuştu.