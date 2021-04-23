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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor

Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor

Direklere platform konulurken drone görüntüleri

( TEKİRDAĞ - DRONE) TEKİRDAĞ

Can Güvenliği Gesi Allah Harekete Geç 


- Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformların kurulması devam ediyor. Trakya’daki enerji dağıtım hatlarında leyleklerin can güvenliği de gözetiliyor. Tekirdağ’da 4 yıldır süren proje ile elektrik direklerine 500’den fazla güvenli yuva kuruldu. Bunlara bu yıl, 50 tane daha eklenecek. TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Trakya bölgesinin dünyanın en önemli kuş göç yollarında yer aldığını belirterek, Trakya Bölgesi’nde, elektrik dağıtım sistemlerinin kuşlar üzerindeki olumsuz etkilerini ve kuşlar kaynaklı elektrik kesintilerinin azaltılmasına ilişkin çalışmaları yıllardır sürdürdüklerini belirtti.
Bilgili, şöyle konuştu: “Şirketimiz, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle, kuş ölümlerini aza indirmek ve şebekenin korunması için gerek Ar-Ge projeleri, gerekse fiziki platform kurulması için harekete geçti. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce hayata geçirilen Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi kapsamında gördüğünüz gibi elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformların kurulmasına başlandı. Bugüne kadar tüm Trakya Bölgemizde leylekler için taktığımız özel platformların sayısı 500’ü buldu. Bu yıl da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortak gerçekleştireceğimiz leylek yuvaları montoj işlemleri devam edecektir. Baharın da gelişi ile birlikte, bölgemize gelen leyleklerimizi yuvalarında görmek bizleri de mutlu ediyor. Leyleklerin telef olmasının önüne geçiliyor. Beyazköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Özer, "TREDAŞ’a ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne böyle bir proje için çok teşekkür ederim. Böylece elektriklerimiz de kesilmeyecek, leylekler de telef olmayacak inşallah. Rahatlıkla yuvalarını kuracaklar" diye konuştu.

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