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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden devirdi

Kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden devirdi

Devrilen ağaçlardan görüntüler

( BOLU ) BOLU

Gard Hafta Sonu Hava Sıcaklıkları 


- Bolu’da hafta sonu yaşanan kuvvetli rüzgara dayanamayan dev boyutlardaki ağaçlar kökünden devrildi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük ve Aladağlar mevkiilerinde bulunan dev boyutlardaki ağaçlar kuvvetli rüzgardan etkilendi. Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar köklerinden devrildi. Orman içinde bazı yolları kapatan ağaçların yetkililer tarafından kesimi yapılırken, yıkılan ağaçlarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.
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