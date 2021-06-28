Kütahya'da etkili olan yağışlar sayesinde mantar bereketi yaşanıyor

-Mantarlardan detay

-Vatandaşların açıklaması

-Toplanan mantarlar



( KÜTAHYA -ÖZEL)-Yağışlar mantara bereket, sofralara lezzet getirdi KÜTAHYA



- Kütahya’da bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle mantar bereketi yaşanıyor. Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ketenova bölgesindeki ormanlık alanlarda yetişen kuzugöbeği ve akça ve kızılca mantarları, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldı. Her yıl mayıs ve haziran aylarında ormanlık alanda yetişen ve yöre halkı tarafından toplanan kızılca, kuzugöbeği ve akça mantarı lezzet ve protein açısından önemli bir besin olduğu belirtildi. Mantar toplayanlardan Yılmaz Kocatürk ve Ahmet Erdoğmuş, bu sene aşırı yağışlardan dolayı mantar bolluğu yaşandığını söylediler. Özellikle kuzugöbeği mantarının çok değerli olduğunu vurgulayan Yılmaz Kocatürk, "Kütahya ormanlarında yetişen akça, kızılca ve kuzugöbeği mantarı lezzetiyle insanları kendisine çekiyor. Arkadaşlarla ormanlık alanda günde 1 kilometre yürüyerek bu mantar türünden yaklaşık 2 kilo falan toplayabiliyoruz. Havalar yağışlı geçiyor. Biz de fırsat buldukça hem piknik yapıyoruz hem de mantar topluyoruz. Beyaz mantarın protein açısından etten farkı yok. Bu sene de bolca mantar toplayıp tüketiyoruz" diye konuştu.



