-kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Binlerce kuş gökyüzünde görsel şölen oluşturdu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde binlerce sığırcık kuşu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletme Müdürlüğü sahasında bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, belli bir ritim ile yön değiştirerek, adeta dans etti. Kuşların gökyüzündeki dansını görenler, hayran kaldı.



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