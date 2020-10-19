Kuşadası'nda ölen yeşil kaplumbağa sahile vurdu

-çevreciler inceleme yaparken görüntü

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( AYDIN ) AYDIN



- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahile vurmuş ölü chelonia mydas türü juvenil yeşil kaplumbağa bulundu.Kuşadası'nda geçtiğimiz hafta ölü olarak kıyıya vuran chelonia mydas türü yeşil kaplumbağadan sonra bugün de aynı tür juvenil bir yeşil kaplumbağa ölüsü kıyıya vurdu. Kadı Kalesi Mahallesi SSK Sitesi önünde bulunan yeşil kaplumbağa, Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri tarafından teslim alındı. Yapılan incelemede kaplumbağa üzerinde yara ve kesi izine rastlanmazken, uzmanlar yoğun olan trol teknelerinin ağlarına takılıp boğularak öldüğünün tahmin edildiğini söylediler. Kuşadası EKODOSD yetkilileri tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi için yeşil kaplumbağadan doku örnekleri alındı.Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Deniz kaplumbağaları yoğun olarak trol ağlarına, paragatlara takılarak su yüzeyine nefes almak için çıkamadığından dolayı boğularak ölmektedir. Özellikle denizanalarını çok seven carettalar, suya atılan plastik torbaları denizanası sanıp yutmasından dolayı yaşamını yitirmektedir. Yaptığımız izlemelerde özellikle juvenil yeşil kaplumbağaların Kuşadası Körfezi’ne yoğun olarak geldiklerini görmekteyiz. Türkiye kıyılarında 22 deniz kaplumbağası yuvalama alanında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÖÇK alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, farklı üniversitelerden bilim insanları, vakıf ve derneklerin işbirliğiyle deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Bunun olumlu sonuçlarını da yuva ve çıkan yavru sayılarından görmekteyiz“ dedi.





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