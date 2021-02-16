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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kuş cenneti Efteni’de kar sonrası muhteşem manzara

Kuş cenneti Efteni’de kar sonrası muhteşem manzara

Efteni Gölünün drone görüntüsü, detay.

( DÜZCE - DRONE) DÜZCE

Güzergah Konaklı Ekolojik Ziyaretçiler Kılkuyruk 


- Kuş cenneti Efteni Gölü'nde yağan kar ile muhteşem manzarası dronla görüntülendi. Düzce’nin Gölyaka ilçesi ile Düzce Merkez sınırları içerisinde bulunan Efteni Gölü 764 hektarlık alanı ile yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkileriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Göçmen kuşların uğrak noktası olan Efteni'de 35’i kalıcı olmak üzere 150 türde kuşa ev sahipliği yapıyor. Kuşların göç yolu güzergahında olan gölde kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, leylek, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angut, sakarmeke, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, Macar, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, karabatak, kızkuşu gibi kuşlar konaklıyor. Sazlık alanlar, açık su yüzeyleri bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatlar başta su kuşları olmak üzere değişik türden zengin bir hayvan hayatının barınmasını sağlayan Efteni Gölü, kış aylarında da vatandaşların en uğrak noktalarından birisi durumunda. Kar yağışının etkisi ile birlikte muhteşem bir manzaraya dönüşen yamaçlarla birlikte Efteni Gölü drone ile görüntülendi. (ALI-
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