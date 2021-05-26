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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada

Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada

Kurbağaların görüntüsü

Yüzme Yaşam Mücadelesi Sarılar Kamera Kurbağa 

-ARŞİV
-Oltu çayından görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Oltu Çayı'nın kuruma noktasına gelmesinin ardından su birikintisinde üç kurbağanın birbirine sarılarak yüzme görüntüleri kameraya yansıdı. Oltu Çayı'nın kuruma noktasına gelmesinin ardından suda yaşayan canlı türlerin yaşamı tehlike altına girdi. Canlılar kalan su birikintilerinde yaşam mücadelesi verirken üç kurbağanın kuruyan çaydaki hayat mücadelesi kameralara yansıdı. Kurbağaların yaşam mücadelesini gören Fırat Aydın ise, “Oltu çayında ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaştım. Üç kurbağa üst üste binmişler yüzmeye çalışıyorlar, sanki diğer ikisi yüzmeyi bilmiyor da birisi onları taşıyormuş gibi geldi bana ne yaptıklarını gerçekten çok merak ettim” dedi.

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