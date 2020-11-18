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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı

Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı

Görüntülenen ceylandan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

Gesi Saldırı 


- Karabük'te kurtların saldırısına uğrayan ceylan, ormancılara sığındı. Yenice ilçesinde bağlı Fındıkaltı bölgesinde kurtların saldırısına uğrayan ceylan, kayanın üzerine çıktı. Bu sırada bölgede bulunan ormancılar, kurtların saldırdığı ceylanı kurtarırken, kurtları da bölgeden kovaladı. Kurtlar bölgeden uzaklaşana kadar ceylanın yanında duran ormancılar, daha sonra ceylanında ayrılmasıyla bölgeden ayrıldı. (ET-OA-
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