Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı



- Karabük'te kurtların saldırısına uğrayan ceylan, ormancılara sığındı. Yenice ilçesinde bağlı Fındıkaltı bölgesinde kurtların saldırısına uğrayan ceylan, kayanın üzerine çıktı. Bu sırada bölgede bulunan ormancılar, kurtların saldırdığı ceylanı kurtarırken, kurtları da bölgeden kovaladı. Kurtlar bölgeden uzaklaşana kadar ceylanın yanında duran ormancılar, daha sonra ceylanında ayrılmasıyla bölgeden ayrıldı. (ET-OA-



loading...