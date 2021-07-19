Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan sıcaklık
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan sıcaklık

Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan sıcaklık

çeşmelerden detay

Hava Sıcaklığı Su Alışveriş Kalaba Alabalık 

-kalabalıktan detay
-vatandaş röp.
-su içen vatandaşlar detay

( MALATYA )- Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çeşmelerde serinledi MALATYA

- Hava sıcaklığının 39 dereceyi gösterdiği Malatya’da Kurban Bayramı alışverişi için kentin işlek caddelerine akın eden vatandaşlar, serinlemek için soluğu çeşme başlarında aldı.Malatya’da aniden bastıran ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Kurban Bayramı arifesinde alışveriş için kent merkezine akın eden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kent merkezinde alışveriş için sıcak havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, çareyi çeşme başında su içerek ve yüzlerini yıkayarak serinlemekte buldu. Hava sıcaklığının Kurban Bayramı'nda da etkisini hissettirmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı