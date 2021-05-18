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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kuraklık nedeniyle ekinler baş vermeden kurudu

Kuraklık nedeniyle ekinler baş vermeden kurudu

Tarlada ekinlerden inceleme yaparken detay görüntü

Misyon Tarım Karahisar Hasar Tespit Hayvan 

-Köy muhtarının kuraklıkla ilgili konuşması

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kuru tarım yapan 2 kasaba ve 60 köydeki arpa ve buğday ekinleri kuraklık nedeniyle büyümeden kurudu. Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yapıyor.Mayıs ayında yağmurun yağmaması nedeniyle birçok bölgede ekinler baş vermeden kururken Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede hasar tespit komisyonu oluşturuldu. 2 kasaba ve 60 köyde yapılan kuru tarım nedeniyle hiçbir mahsul alamayacaklarını belirten köylüler şimdiden saman yapmak için ürünlerini hasat etmeye başladı.
Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, kuraklık yaşayan Karahacılı köyünde incelemelerde bulundu.Karahacılı Köyü Muhtarı Mehmet Kara ise kuraklık nedeniyle borçları ödeyecek durumlarının olmadığını belirterek, “Köyümüzdeki ekinlerde başak yok. Susuz tarım yapıyoruz. Tamamen yağmura dayalı ekim yapıyoruz ve bu yılda yağmur olmadı. Ege bölgesinde böyle bir kuraklık meydana geldi. Şuan için bu kuraklıkla gelecek borçlarımızı ödeme şansımız yok. Arkasından hemen samanlarımız bitti, hayvanlara saman ihtiyacımız olacak. Onun arkasından yeni ekimde hiçbir tohumumuz yok. Devletten tohum desteği bekliyoruz. Bunun yanında yapılan desteklemelerde nakdi değil de mazot ve gübre indirimli olarak verilmesi daha uygun olacaktır” diye konuştu.

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