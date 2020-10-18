Kuraklık ‘Kuş Cenneti’ni de vurdu

-Kuruyan bölgelerden görüntü

-Gölden farklı açılardan görüntü

-Gölde gün yüzüne çıkan çöplerden görüntü

-Erol Yeşildağ ile röp.



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı ‘Kuş Cenneti’ olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölünde bölgede bu yılki az yağış sebebiyle yaklaşık 30 metre çekildi. Geçtiğimiz aylarda Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen gölde suların çekilmesiyle ortaya çıkan çöpler ise görenlerin tepkilerine neden oldu. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yayla gölünde sular, kıyının yaklaşık 30 metre gerisine çekildi. 110 rakımda bulunan ve 466 dekar alana sahip göl, bölgedeki yağışların beklenen seviyenin altında olması nedeniyle kuraklık başladı.

İçinde bulunan 182 kuş çeşidi, Yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi hayvanların yanı sıra 2 türü endemik olmak üzere 95 çeşit birki bulunuyor. Doğa fotoğrafçıları tarafından oldukça popüler olan bölge çevre illerden ve kente ziyarete gelenlerinde uğrak noktalarından bir tanesi. Su yüzeyinde bulunan nilüferler ise kuruya bölgelerde toprak üzerinde kuruması gözlerden kaçmadı. Suların geri çekilmesi ile bölgeye talebin azalmasının yanı sıra ortaya çıkan görüntüler ise tepkilere neden oldu. Göldeki sular geriye çekildikçe ziyaretçiler tarafından göle atılan çöpler ise gün yüzüne çıktı. Kuruyan topraklarda oluşan çatlakların arasındaki ambalaj ise dikkatlerden kaçmadı. “Gölümüz eski güzelliğinden uzaklaştı” Gölün eski güzelliğinin olmadığını belirten Erol Yeşildağ, “Yurdumuzun üçte ikilik bölümünde olduğu gibi maalesef ilçemizde de bu yıl ilkbahar ve yaz aylarında yağış düşmediği ve kurak geçtiği için Buldan Süleymanlı Yayla Gölü’nde çok fazla su çekilmesi var. Kenarlardan 10 ile 15 metre su çekilmiş. Gölümüz eski güzelliğinden uzaklaştı. İnşallah önümüzdeki kış ve bahar aylarında yağışımız bol olursa gölümüz eski güzelliğine kavuşur. Onu temenni ediyoruz. Eski güzelliğiyle şimdiki güzelliği arasında fark var. Havaların kurak gitmesinden dolayı” dedi.

(FP-MB-



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