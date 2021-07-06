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Kuraklık erken hasadı beraberinde getirdi
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kuraklık erken hasadı beraberinde getirdi

Kuraklık erken hasadı beraberinde getirdi

Çiftçiler ile röportaj

Asad Bild Leman Altın Kuraklik 

-Detay görüntüler

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’da bu yıl yağışların az olmasına bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler erken hasada başladı.
Ağrı’nın merkeze bağlı Yakınca köyünde yaşayan çiftçiler, bu yıl yağışların az olmasına bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan tarlalarında erken hasada başladı.
Yağışların az olmasına bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle her yıl elde ettiklerinin çok altında verim aldıklarını söyleyen çiftçilerden Devran Taşdemir, “35-40 derece arası sıcaklıkta çalışıyoruz. Gerçekten bu sene hasat çok kötü yağış olmadı. Hemen dibimizde dere var ama ekinleri sulayamıyoruz. Mesela bu 40 dönümlük arazide her sene 350-400 balya alabilirken bu sene 100 balya alabildik. Ağrı’nın geneli bu şekilde. Bu sene hiç yağış olmadı. Çiftçi üretmezse ülke kalkınamaz. Bu yüzden çiftçilerimize iyi bakalım” ifadelerine yer verdi.Kavurucu sıcaklarda ekmek parası için ter döktüğünü söyleyen çiftçi Ömer Kaya, “Sabah 5’ten beri çalışıyorum bu sıcağın altında. Yorgunluk ve halsizlik var. Ekmek parası mecbur yapacağız. İş yoğun olduğu için eleman da bulamıyoruz. Allah herkese kolaylık versin” dedi.

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