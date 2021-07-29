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Kuraklık dere yataklarını vurdu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuraklık dere yataklarını vurdu

Kuraklık dere yataklarını vurdu

Kuruyan dere yatağından detaylar

Aşı Kuraklik İçme Suyu Hayvan Dere Yatağı 

-Röportaj
-Detaylar

( ERZURUM )- Sıcak havalar dereleri kuruttu ERZURUM

- Erzurum’da havaların aşırı ısınması ve yağış olmamasından dolayı Tekman ilçesinde bulunan dere yatakları kurudu.Aşırı kuraklıktan dolayı Erzurum’un Tekman ilçesindeki yıllarca hayvan içme suyu ve arazi sulama olarak kullanılan dere yatakları kurudu. Deredeki suların çekilmesinden dolayı çok sayıda balık ise telef oldu.Mahalle sakinleri, "Covid hastalığından sonra bu kez kuraklık başladı derede yaşayan balıklar hep telef oldu. Allah bizleri ıslah etsin, Allah bizlere hidayet etsin. Derede yaşayan su ile yaşayan canlılar hepsi yok oldu. Kuraklık had safhada” dedi.

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