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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kuraklık 3 bin yıllık antik barajı da etkiledi

Kuraklık 3 bin yıllık antik barajı da etkiledi

drone görüntüsü

( ÇORUM -ÖZEL-DRONE)- Anadolu’nun ilk barajında kuraklık nedeniyle çekilme yaşandı- Hitit Kralı Tuthalia IV. tarafından inşa edilen baraj dünyanın en eski barajı olarak biliniyor ÇORUM

Medeniyetler Thalia Trol 


- Türkiye’yi vuran kuraklık, Çorum’un Alacahöyük köyünde bulunan Hititlere ait 3 bin yıllık antik barajı da etkiledi.Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin 3 bin yıl önce inşa ettiği barajda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi oranda düşüş meydana geldi. Başkent Hattuşaş'ın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hitit Barajı, 2002'de başlatılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Yağışlar mevsim normallerinin altında gidince antik barajda da çekilmeler yaşandı. Yaklaşık 20 bin metreküp su depolama hacmine ve 2,5 metre yüksekliğe sahip Hitit Barajı koruma altına alınarak, çevre düzenlemeleri yapılmıştı. Köylüler, tarihi barajda kuraklık nedeniyle su seviyesinde azalma olduğunu ifade ettiler.Büyük Hitit Kralı Tuthalia IV. tarafından inşa edilen baraj Anadolu’nun ilk, dünyanın ise en eski çalışan barajı unvanına sahip. Günümüzde küçük bir gölet gibi gözüken barajın savakları, su dinlendirme havuzu, geçirgenliği azaltan kil sıvaları ile döneminin önemli su mühendisliği harikalarından biri olduğu düşünülürken, baraj su seviyesini kontrol eden kontrol bölümünün bile başlı başlına bir yapıt olduğu ifade ediliyor.Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Standart Yağış İndeksi raporunda Çorum, kuraklığın olağanüstü yaşandığı iller arasında yer alıyor. Kuraklık nedeniyle il genelinde başta barajlar olmak üzere göletlerdeki su seviyesinde de ciddi azalmalar meydana geldi.
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