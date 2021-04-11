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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Kura nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

-Kar sularının erimesiyle birlikte taşan Kura nehrinden görüntü

Ölümsüz Sağanak Yağış Tarım Yağan Yükselen 

--Sular altında kalan Ardahan ovasından detay görüntü
-Kubilay Koçak ile röp.
-DETAYLAR

( ARDAHAN )Kura nehri taştı, Ardahan ovası sular altında kaldı ARDAHAN

- Ardahan’daki yağışla birlikte eriyen kar suları Kura Nehri’nin taşmasına neden oldu, Ardahan ovası sular altında kaldı. Ardahan’ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Taşan nehir, Ardahan Ovası’nın yarısını sular altında bıraktı. Vatandaşlar taşan nehirde selfie yaparak bu anı ölümsüzleştirdi. Kura Nehri’nin taşması sonucu tarım arazileri ise sular altında kaldı. Su seviyesi giderek yükselen Kura nehri, bölgede bulunan evler için büyük tehdit oluşturmaya başladı.
Karların erimesi ve yağışlarla birlikte su seviyesinin daha da yükselmesi ev sahiplerini de tedirgin etti. Çayır ve meraları kaplayan suyun daha da yükseleceğini belirten vatandaşlar, evlerin sular altında kalabileceğini belirtti.
Kubilay Koçak, ''Baharın gelmesiyle birlikte dağlarda ve ovada eriyen karlar ve yağan yağmurla birlikte ova sular altında kaldı. Görüntü çok güzel ve denizi andırıyor. Ardahan’ın yazı ayrı güzel, baharı ve kışı ayrı bir güzel ve bu güzellikleri yaşamak ve görmek lazım.’’ Dedi. (OY-
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