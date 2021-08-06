Küllerin arasında kalan kaplumbağaya can oldular

-Ekiplerin yangınlara müdahale etmesi

-Yangın bölgesindeki müdahalelerden görüntü

-Kaplumbağa bulunması

-Kaplumbağa su dökülmesi

-Yanan bölgelerin gösterilmesi

-Kaplumbağaya su dökülmesi

-Kaplumbağanın bölge halkına teslim edilmesi

-Yangına müdahale edilmesi



( MERSİN )- Muğla ve Antalya’da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Manavgat’ta küllerin arasından bir kaplumbağa kurtardı- Ölmek üzere olan canı yıkayarak ve su vererek kendine getiren ekipler, kaplumbağayı bölge halkına teslim etti- Toplam 9 araç ve 15 personelden oluşan üç ayrı ekip, doğa ve canlılar nefes alsın diye yangın söndürme çalışmalarında mücadele vermeye devam ediyor MERSİN



- Muğla ve Antalya’da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Manavgat’ta küllerin arasından bir kaplumbağa kurtardı. Ölmek üzere olan canı yıkayarak ve su vererek kendine getiren ekipler, kaplumbağayı bölge halkına teslim etti. Toplam 9 araç ve 15 personelden oluşan üç ayrı ekip, doğa ve canlılar nefes alsın diye yangın söndürme çalışmalarında mücadele vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, Muğla ve Antalya’da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere kısa süre önce bölgeye ulaşmıştı. 9 araç ve 15 personelden oluşan üç ayrı ekip, Muğla ve Antalya’nın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarında mevcut ekiplere destek olmayı sürdürüyor. Manavgat’ta ormanları kurtarmak için canla başla mücadele veren itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarının olduğu bölgede küllerin arasından bir kaplumbağayı kurtardı. Ölmek üzere olan canı yıkayarak ve su vererek kendine getiren ekipler, kaplumbağayı bir zamanlar kendisine yuva olan ormandan aldı ve bölge halkından vatandaşlara teslim etti. Yetkililer, ekiplerin yeşili savunmaya ve nefes alan her canlıyı kurtarmak için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. (KRY-

