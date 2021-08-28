Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi
baykuşların ağaçtaki görüntüsü
( ANKARA ) - ANKARA
- Nadir rastlanan. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntüde bir çift Kulaklı Orman Baykuşu yer aldı. Doğal ortamında kayda alınan baykuşların pençeleri ve kanatları net bir şekilde görüntülendi.
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