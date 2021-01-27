Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Küçükmenderes Ovası'nda toprak suya doydu

- Küçükmenderes Ovası'nda toprak suya doydu

Görüntü:

Sağanak Yağış Tarım Menderes Nehri 

- - su dolu tarlalar
- - Röportajar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Küçükmenderes havzasında dün geceden beri etkili olan sağanak yağış sebebiyle toprak suya doydu, üreticinin yüzü güldü. İzmir ve çevre illerde etkili olan sağanak yağış, tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Küçükmenderes Ovası'na bereket getirdi. Küçükmenderes nehri uzun aradan sonra yeniden eski görüntüsüne kavuşurken, tarlalarda göletler oluştu. Ödemişli üreticiler, yağışların üreticiyi sevindirdiğini belirterek, “Aralık ayı itibarı ile susuz kalan tarlalarımız Ocak ayının sonunda gelen yağışlarla suya doydu” dediler. Tarlalarda biriken suların tahliye edilemediğini belirten üreticiler, “Yağışlar yüzümüzü güldürdü ama tahliye derelerinden akış imkanı bulamayan yağmur suları tarlaların göle dönmesine neden oldu. Üreticiler olarak havanın kurak gitmesinden yakınırken şimdi de tarlalarımızın su altında kalması bizi düşündürüyor.” şeklinde konuştular. Öte yandan, Kiraz ilçesi yönünden gelen Küçükmenderes Nehri'nin suları Beydağ Barajı’nda kesilmesine rağmen, Aydın dağlarından akan dere sularının, nehir yatağını eski günlerdeki gibi suyla doldurduğu görüldü.
(OŞ-ÖA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement